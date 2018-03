Aversa, rubano una Smart vicino Tribunale: telecamere inquadrano i ladri

Aversa – “Beccati” dalle telecamere di sorveglianza i due uomini che, nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, hanno rubato un’autovettura Smart parcheggiata in piazza Trieste e Trento, nelle vicinanze del tribunale di Napoli Nord.

Dalle immagini si notano i due passeggiare sotto la pioggia, coprendosi con un ombrello, e scrutare il loro obiettivo con disinvoltura per poi entrare in azione: uno di loro si avvicina alla vettura e, una volta intrufolatosi nell’abitacolo e riuscendo a metterla in moto, fa segno al complice di salire a bordo e abbandonare la zona.

Le forze dell’ordine ora sono al lavoro per individuare i responsabili.

IN ALTO IL VIDEO