Aversa, rissa notturna in Via Seggio: residenti nel panico

Aversa – Notte di “guerriglia urbana” in via Seggio. Stando al racconto dei residenti, che hanno riferito di essersi letteralmente barricati in casa, circa mezz’ora prima delle ore 2, decine di ragazzi, alcuni probabilmente in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, si sono affrontati con bottiglie rotte, mazze e persino coltelli, lanciandosi suppellettili.

A seguito dei tafferugli sarebbero arrivate un paio di ambulanze e intervenute pattuglie della Polizia municipale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri per disperdere i giovani. Nel contempo, in piazza Marconi, sarebbero stati effettuati anche controlli antidroga.

Episodi di violenza e di vandalismo si erano verificati anche sette giorni fa, facendo registrare numerosi danneggiamenti ad auto in sosta. Una situazione che pregiudica le attività commerciali, tanto che, da parte di alcuni gestori di locali, ci sarebbe la volontà di non diffondere questo genere di notizie per evitare danni all’economia della zona.