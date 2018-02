Gricignano, furto nella notte in un’abitazione di Via Pietro Nenni: tre banditi in azione

Gricignano – Furto, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, in via Pietro Nenni, strada che congiunge via San Salvatore, al confine con Carinaro, a via Fermi, nelle vicinanze della scuola elementare.

Qualche minuto dopo le 3.30 tre uomini, col volto travisato da sciarpe e cappelli, si sono avvicinati all’ingresso di un’abitazione che dà sulla strada. Due di loro hanno scavalcato l’inferriata, mentre l’altro complice faceva da ‘palo’ all’esterno, e cercato di frugare all’interno delle auto parcheggiate nel cortile.

Fino a che è scattata l’accensione automatica delle luci del garage e sono scappati, riuscendo solo ad arraffare una borsa contenente dei contanti e alcuni documenti, questi ultimi poi ritrovati in mattinata poco distante l’abitazione.

La scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza dell’edificio (nel video in alto).