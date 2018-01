Elezioni Gricignano, Pd e Gim confermano: Gianluca Di Luise è la nostra guida

Nella serata del 18 gennaio, nella sede locale dell’associazione “Gricignano In Movimento”, si è riunita l’assemblea delle delegazioni ufficiali del Partito Democratico e di GiM. Dopo un’ampia e partecipata discussione si è arrivati alla conclusione di confermare nella persona di Gianluca Di Luise la guida del gruppo composto dalle due compagini che concorrerà in occasione della prossima tornata elettorale.

“Ulteriore scopo della riunione – fanno sapere da Pd e Gim – è stato anche quello di smentire categoricamente le strumentalizzazioni contenute in alcuni articoli pubblicati dalla stampa locale negli ultimi giorni, usate per screditare non solo il Pd ma anche la persona e l’investitura assunta dallo stesso Di Luise, fortemente voluta da Pd e Gim”.

Intanto, sabato 20 gennaio, alle 10, si terrà un incontro con il circolo “Uniti per Gricignano”, che fa riferimento al sindaco Andrea Moretti, al fine di verificare la possibilità di ufficializzare la coalizione.

Per quanto riguarda il resto dello scacchiere politico, il progetto #SiPuòFare – ormai fuoriuscito dal discorso della “Grande Coalizione” con Uniti, Pd e Gim – si prepara a correre da solo con una lista capeggiata dal vicesindaco Andrea Aquilante. Già ufficializzata da tempo, invece, la lista “CambiAmo Gricignano” del candidato sindaco Vincenzo Santagata, sostenuta da “Osservatorio Politico” e “Gricignano Attiva”. Al momento, dunque, vi sono tre-quattro schieramenti per le amministrative in programma tra aprile e giugno, che potrebbero cominciare a ridursi a tre in caso di accordo tra morettiani e Pd-Gim.