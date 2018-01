Caserta, rapina a mano armata all’ombra della Reggia: arrestato uomo di Caivano

La polizia di Caserta ha tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, per il reato di rapina aggravata, Angelo Serra, 38enne di Caivano (Napoli), già gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza.

Intorno alle 17.10, gli agenti della squadra volante venivano allertati di una rapina subita da una donna in piazza Carlo III, nel capoluogo. Pochi istanti prima, infatti, un giovane, puntando al volto della malcapitata una pistola, l’aveva costretta a farsi consegnare la borsa, fuggendo poi in direzione della vicina stazione ferroviaria. La tempestiva segnalazione al 113 di un testimone oculare, presente nei paraggi, consentiva alla sala operativa della Questura di indirizzare gli equipaggi in modo da impedire la fuga del criminale.

Le Volanti, considerando la direzione di fuga dell’uomo, blindavano i due accessi alla stazione ferroviaria, per poi raggiungerne l’interno. Il rapinatore veniva rintracciato e immobilizzato nel passaggio sotterraneo. Trovato in possesso di una pistola scacciacani, priva del tappo rosso e, dunque, del tutto simile ad una autentica arma da fuoco, il reo veniva tratto in arresto e condotto in Questura.

Grazie alla tempestiva collaborazione della Polizia locale di Caserta venivano, inoltre, visionate le immagini di una telecamera del sistema di videosorveglianza del Comune che avevano ripreso la commissione del reato. Come disposto dal pm di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere, l’uomo è stato associato in carcere in attesa di giudizio per direttissima.