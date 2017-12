Napoli, i cimeli di Renzo Arbore in mostra a Palazzo Reale

Nella Sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli ci sono le sue famose collezioni di radio e di oggetti di plastica, dagli occhiali alle borse, alla bigiotteria, gadget di ogni tipo acquistati in tutto il mondo, ma anche i coloratissimi gilet, cappelli e cravatte.

E’ un viaggio nell’allegria ‘Neapolitan Memories and Songs by Renzo Arbore and his tv shows and absolute inutilities’, titolo ‘arboriano’ della mostra che lancia il conseguenziale slogan ‘Lasciate ogni tristezza voi che entrate’.

Cinquant’anni e più di carriera e di passioni sono raccolti in un evento-omaggio che la Regione Campania, in collaborazione con Polo Museale della Campania, l’Archivio sonoro della canzone napoletana e Teche Rai, ha dedicato all’ eclettico, brillante ed amato showman della televisione italiana.

